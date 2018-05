Mondovisione (tribute Ligabue) all'Osteria della Musica di Cepagatti

Tributo acustico a Luciano Ligabue con i Mondovisione per la domenica sera dell'Osteria della Musica, sullo stesso palco che in passato ha ospitato anche Federico Poggipollini, il chitarrista del rocker di Correggio.

Sarà una serata unica e indimenticabile, si consiglia la prenotazione. Per info e prenotazioni: 085/9749809. Alfonso Salvati in trio torna a illuminare il palco del locale di Cepagatti per un evento che si preannuncia imperdibile.