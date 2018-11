“Momenti e storie del melodramma in Abruzzo” al Conservatorio con Mirabella

Si chiama “Momenti e storie del melodramma in Abruzzo” l'evento musicale prodotto dal Teatro Marrucino di Chieti, in collaborazione con l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, che andrà in scena sabato 17 novembre a Pescara (per info sui biglietti: Istituzione Sinfonica Abruzzese).

I professori dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese saranno guidati dal M° Giancarlo De Lorenzo. Il cast lirico è formato dal soprano Mariarita D’Orazio, il tenore Romolo Tisano e il baritono Emilio Marcucci.

In programma brani d’opera di Gioacchino Rossini, Richard Wagner, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Gaetano Donizetti, nonchè del compositore abruzzese Camillo De Nardis.

A condurre il pubblico in questo affascinante viaggio nell’opera sarà la voce di Michele Mirabella.