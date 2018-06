La cantautrice pescarese Miriam Ricordi live a Playa Paloma

Playa Paloma - La Spiaggia della Marina (Arena del Mare) sta tornando con la prima serata di Liquid-Friday live: i concerti del venerdì, liquidi come il mare, fluenti come la musica, con quel “quid” in più garantito dalla nostra location sospesa tra mare e cielo... Avanti tutta con la grinta e la poesia della cantautrice pescarese Miriam Ricordi. Inizio concerto ore 22.

La line up

Miriam Ricordi, chitarre e voce;

Valerio Camplone, batteria;

Matteo Teodoro, basso elettrico;

Luca Ricordi, eletronics e sax.

La scheda di Miriam Ricordi

Eccentrica, scanzonata, suadente: è la musica di Miriam Ricordi. La giovane cantautrice pescarese, dopo esibizioni in Italia e in Europa, in festival internazionali, live performances e jam sessions, ha pubblicato nel 2017 il suo primo album “Persuadimi”, grazie al successo di una intensa campagna di crowdfunding nell'estate 2016, la PostepayCrowd@Music su Eppela: 164 sono stati i supporter che hanno creduto in lei finanziando il suo album per 5.000 euro, permettendole così di ottenere il cofinanziamento di Poste Italiane per la stessa cifra.

L'album esprime a pieno lo stile non convenzionale della cantautrice e la sua anima eclettica. Nel live, energico e spigliato, Miriam catalizza l'attenzione del pubblico e suscita vive emozioni, spaziando tra melodie acustiche, note cantautoriali più introspettive e venature rock. Miriam Ricordi alle chitarre e alla voce; con lei Luca Ricordi ai sinth e sax, Matteo Teodoro al basso, Valerio Camplone alla batteria: un mix di eccellenti doti musicali che esplodono sul palco in una sinergia perfetta.