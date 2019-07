Miriam Ricordi pronta a infiammare Playa Paloma con il suo rock dirompente

Originale ed eclettica, ma sopratutto talentuosa, con la sua sensibilità vocale e musicale, Miriam Ricordi, giovane cantautrice pescarese, ha portato la sua musica in tutta Italia e in Europa, esibendosi a fianco di artisti come:

Eugenio Finardi,

Modena City Ramblers,

Coez,

Marina Rei

Le Luci della Centrale Elettrica

Grazie al successo di una campagna di crowdfunding e alla vittoria nel PostePayCrowd@Music, nel 2017 pubblica il suo primo album “Persuadimi”, registrato presso le “Cantine di Badia Chianti recording studio” a Poggibonsi (Si).

Dal disco vengono estratti tre singoli con relativi videoclip: “Ho bruciato il mio caffè”, “La Vigilia di Natale” e “Basta”.

L'anima combattiva e indipendente di Miriam emerge bene dai 10 brani che compongono il suo primo album, 9 inediti e una cover, “Pensiero stupendo”. Il tutto spazia tra melodie acustiche, note cantautorali più introspettive e venature istintivamente rock.

Perfetto connubio tra forza e dolcezza, la musica di Miriam Ricordi è il racconto di un percorso fatto di contaminazioni, studio, sperimentazioni, creativi campus internazionali e collaborazioni virtuose, prima fra tutte quella con la band che la accompagna nei live:

Valerio Camplone (batteria),

Luca Ricordi (sax e tastiere),

Matteo Teodoro (basso)

Con il suo approccio vocalmente maturo e una capacità decisamente rara di giocare con la musica, la voce e il suono, Miriam Ricordi affronta ora una nuova tappa del suo percorso artistico: il secondo album sta per giungere al traguardo. Nuove canzoni continuano a plasmarsi, dietro le quinte c'è movimento, caos creativo, trasformazioni.