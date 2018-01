Miriam Ricordi + Miss Dasvidanya Dj set al Bizarre Club

Venerdì 26 gennaio alle 22:30 Miriam Ricordi farà tappa al Bizarre Club con il suo "Persuadimi Tour" e a seguire Miss Dasvidanya con il suo wargasm dj set. Eccentrica, scanzonata e spregiudicata, la musica di Miriam Ricordi è la perfetta trasposizione della cantautrice stessa.

Miriam nasce il 17 maggio 1990 a Pescara, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanità cancellava l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. E’ la sua passione per la musica, il desiderio di conoscere persone e luoghi simili a lei e di certo anche un po’ di irrequietezza a spingerla verso quelle che si possono definire più o meno imprese, più o meno titaniche, in giro per l'Italia sin dalla giovane età.

Eclettica ed estroversa, la cantautrice rock è con la chitarra che esprime la sua reale personalità; la sua musica è un connubio ineccepibile di romanticismo e carica, dolcezza e forza, una dicotomia perfetta e armoniosa.

Ingresso con formula Up to You. Riservato ai soci ARCI.