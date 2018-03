Il Mikrokosmos Ensemble protagonista di "Sabato in Concerto"

Sabato 24 marzo si avvia alla conlusione la stagione 2017/2018 di Sabato in Concerto. Grande e significativo è stato il successo riportato in tutti gli appuntamenti proposti dalla rassegna, svoltisi a dicembre scorso a Penne, Popoli, Torre de’ Passeri e per ultimo a Loreto Aprutino, dove nell’avvolgente corte del Castello Chiola vi è stata la straordinaria performance di Sarah Jane Morris, e dal 13 gennaio alla Maison des Arts di Corso Umberto I, a Pescara, dove gli artisti invitati, tutti di assoluto prestigio, sono stati applauditi in una sala sempre piena all’inverosimile.

Pensata con l’obiettivo di piacere, di illustrare, di avvincere, in Sabato in Concerto i generi musicali si sono mescolati, offrendo un palcoscenico alle realtà artistiche abruzzesi più originali e meritevoli di attenzione e riservando un congruo spazio a musicisti che frequentano da tempo e con successo i circuiti dei festival internazionali.

Il concerto di chiusura è previsto per sabato 24 marzo presso la Maison des Arts della Fondazione Pescarabruzzo, in Corso Umberto I, 83 (ingresso libero), ed è affidato al Mikrokosmos Ensemble, una formazione cameristica lombarda formata da musicisti e ballerini di prim’ordine, che promuove da diversi anni un interessante repertorio di compositori legati al Musical. In programma musiche di Leonard Bernstein, Michael Nyman e George Gershwin.

L’ensemble ha tenuto centinaia di concerti in tutta Italia e all’estero, collaborando anche con formazioni orchestrali quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Teatro “La Fenice”, l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, l’Orchestra Sinfonica della RAI, I Pomeriggi di Milano, l’Orchestra Stabile di Bergamo e di Como, Milano Classica, Musica Rara, l’Orchestra della Svizzera, il Tactus Ensemble, l’Ottetto Classico di Milano e altre.