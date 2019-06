I quartetti di Michele Tino e Camilla Battaglia al Pescara Jazz Club 2019

Pescara Jazz Club propone lunedì 15 luglio, in Piazza Muzii:

Michele Tino Quartet

Camilla Battaglia Quartet

Appuntamento a partire dalle ore 21, ingresso gratuito.

Il quartetto di Michele Tino è frutto dei suoi anni di esperienza tra Olanda, Stati Uniti e Italia dove ha maturato studi, di ascolti musicali e di vita che hanno influito sulla sua composizione. Il repertorio che ne consegue rispetta questi anni di esperienza cercando di andare oltre la semplice giustapposizione di influenze e sonorità diverse, cercando invece un approccio compositivo che non si ponga limiti stilistici. Una forte matrice jazzistica che ha anche un respiro classico, ampie sezioni aperte tra spazi di improvvisazione e creazione collettiva.

Michele Tino, sax contralto

Simone Graziano, pianoforte

Gabriele Evangelista, contrabbasso

Bernardo Guerra, batteria

La cantante e pianista Camilla Battaglia presenta il suo ultimo gruppo Emit, con il quale ha pubblicato il suo secondo album dal titolo 'Emit: RotatoR TeneT' (ottobre 2018, Dodicilune). Dopo l’esordio di 'Tomorrow-2 more Rows of Tomorrow' questo nuovo lavoro celebra in musica il concetto di tempo attraverso la lente della scienza e della filosofia. Ad accompagnare Camilla ci saranno: