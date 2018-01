Il pianoforte di Michele Di Toro incontra il sassofono di Piero Delle Monache

Nasce dall’incontro di due grandi protagonisti del jazz italiano il primo concerto del 2018 della rassegna “Sabato in concerto jazz”, cartellone della Fondazione Pescarabruzzo, organizzato dall’associazione Archivi Sonori, con la direzione artistica di Maurizio Rolli.

Dopo una serie di concerti nella provincia, si torna nel capoluogo adriatico. Sabato 20 gennaio a Pescara (ingresso libero consentito dalle 17.30 fino ad esaurimento posti) ci sarà il live del duo Michele Di Toro (pianoforte) e Piero Delle Monache (sassofono).

Uno spazio fatto di emozioni, un concerto in anteprima per il pubblico pescarese. Alcuni punti fermi, tra questi il brano scritto da Michele Di Toro “La favola continua” e quello composto da Piero Delle Monache “La risacca”, per il resto alcune canzoni indimenticabili della musica italiana e tanta improvvisazione fatta di ritmi incalzanti ed eleganti, che si alternano a momenti dove dominano melodia e dolcezza.

Di Toro e Delle Monache collaborano dalla fine del 2014. Il duo è pronto a stupire anche questa volta.