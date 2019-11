Il pianista Michele Campanella interpreta Liszt per la Ada Manes Foundation for Children

Il pianista Michele Campanella interpreta Liszt, venerdì 22 novembre al Teatro Massimo, per la onlus Ada Manes Foundation for Children. Inizio alle 21.

In programma alcune pagine tratte dalle Harmonies poètiques et religieuses e dal secondo ciclo degli Années de Pèlerinage.

«I fondi raccolti - afferma la dottoressa Mariagrazia Andriani, presidente di Ada Manes Foundation for Children Onlus - ci consentono di intervenire in alcune delle aree più povere del mondo. Lavoriamo perché la chirurgia pediatrica cresca come un fiore che va coltivato con passione, perché a tutti i bambini sia assicurata un'infanzia come dovrebbe essere».