Matthew Lee e Marco Papa a Pescara per il Capodanno 2019

Matthew Lee in piazza per il Capodanno di Pescara insieme al comico abruzzese Marco Papa. Appuntamento la sera del 31 dicembre, per salutare l'arrivo del 2020 tra musica e allegria. Ingresso libero.

A dispetto del nome, il noto pianista rock’n roll Matthew Lee è italianissimo: si chiama, infatti, Matteo Orizi e nel 2015 ha vinto la sezione "Giovani" del celebre Coca Cola Summer Festival. L’artista marchigiano (è di origine pesarese) ha girato l’Europa in lungo e in largo, per poi entrare a far parte di una delle etichette discografiche più prestigiose d’Italia: la Carosello Records.

Nel suo genere, Matthew Lee è un vero e proprio fuoriclasse.