Massimo Ranieri a Pescara: sold out "Sogno e son desto… in viaggio"

Massimo Ranieri sarà in scena domani, sabato 27 gennaio ore 21, al Teatro Massimo di Pescara con lo spettacolo "Sogno e son desto… in viaggio". L'evento, organizzato dalla Best Eventi, e' sold out da giorni. Info: 329.3935556, www.besteventi.it.

"Sogno e son desto… in viaggio" è un titolo giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all’amore e alla speranza.

Torna in una nuova edizione, dopo il grande successo delle prime serate su Rai Uno, lo spettacolo di Massimo Ranieri ideato e scritto con Gualtiero Peirce. Continua così il viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti particolari e colpi di teatro. I protagonisti, ancora una volta, non saranno i vincitori o le imprese degli eroi, ma i sognatori e la vita di tutti noi.

Nel duplice ruolo di attore e cantante, Ranieri porterà in scena il teatro umoristico e le più celebri canzoni napoletane. E naturalmente non mancheranno, accanto ai suoi successi, novità musicali e sorprese teatrali, proposte con la formula che nelle precedenti edizioni ha già conquistato le platee di tutta Italia.

Con Ranieri un'orchestra formata da Max Rosati (chitarra), Andrea Pistilli (chitarra), Flavio Mazzocchi(pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Luca Trolli (batteria), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica) e Alessandro Golini (violino).

Organizzazione generale Marco De Antoniis, light designer Maurizio Fabretti.