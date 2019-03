Marlene Kuntz live a Pescara nell'estate 2019, ecco dove e quando

Toccherà anche Pescara l'esclusivo tour estivo dei Marlene Kuntz, che prevede soltanto 10 date nelle principali arene italiane. La band sarà in concerto al Teatro d'Annunzio il prossimo 24 luglio per l'unica tappa abruzzese.

Il live si chiama "30 : 20 : 10 MK²" perché nel 2019 i Marlene Kuntz compiono 30 anni di attività, celebrano i 20 anni dell'album “Ho ucciso Paranoia” e hanno deciso di festeggiare tutto ciò con 10 concerti "doppi". In ogni serata, infatti, ci sarà una prima parte interamente acustica e una seconda tutta elettrica, per un totale di quasi 3 ore di spettacolo.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it dalle 14 di oggi, 8 marzo. Spiegano i Marlene Kuntz:

«Abbiamo deciso di portare avanti l’esperimento fatto lo scorso ottobre a Milano, quando un pubblico attento ed emozionato ci seguì in queste due nostre dimensioni. Allora fu un esperimento, ora sarà una conferma, assecondando il desiderio di portare in giro per l’Italia la doppia anima che è insita nel nostro stesso nome».