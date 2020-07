Maria Gabriella Castiglione in concerto al teatro della Madonna del Rosario di Pescara con un recital di pianoforte che comprenderà, tra le altre, musiche di Cimarosa, Bach, Sakamoto, Einaudi e Chopin.

Appuntamento sabato 18 luglio. Per il rispetto delle regole anti Covid 19 sarà necessario prenotare il posto numerato in teatro, telefonando a Roberto Falone 339/7170797. Da non perdere per gli amanti della musica classica e, più in generale, della musica di qualità.