manu's funk band- live in concert notte bianca & white party scafa (pe)

MANU’S FUNK Band (FUNKY - SOUL- ACID JAZZ)

Corso I Maggio, 53

Bar Gelateria F.lli Ciamponi - Scafa (Pe)

ORE 22:00



Manuela Di Marco - voce

Antonio Cipollone - chitarra e voce

Massimo D’Intino - tastiere

William D’Andreamatteo - basso elettrico

Aurora Cozzi - batteria



Notte Bianca & White Party



Ancora più bella, ancora più grande. È tutto pronto per la seconda notte bianca di Scafa. Tantissimi gli eventi musicali tra cui un pezzo di storia dell'house music come CLAUDIO DI ROCCO. Ci saranno negozi aperti ed artigiani lungo il corso, ci sarà tanto anche per i nostri bambini come animazione, gonfiabili e simpatici animali. Venerdì 3 Agosto dalle ore 20.00....NON PUOI MANCARE!!!!