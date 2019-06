Gianlucavox e Matteo Ciavattella in "Mango vs Morandi" all'Osteria della Musica

​La domenica, all'Osteria della Musica di Cepagatti, è il giorno del doppio interprete con la stella iniziale. Questa settimana la lettera è la M: il 9 giugno andrà in scena "Mango vs Morandi".

I due artisti verranno intepretati rispettivamente da GianlucaVox (al secolo Gianluca Di Febo) e Matteo Ciavattella.