Appuntamento con il "Majella Sound Camp 2019" a San Valentino in Abruzzo Citeriore dal 12 al 14 luglio.



Il “Majella Sound Camp” è un evento culturale che attraverso molteplici performance artistiche farà immergere il pubblico nella natura rigogliosa del Parco Nazionale della Majella, tra le bellezze paesaggistiche di San Valentino in Abruzzo Citeriore e le bontà enogastronomiche locali.

Una tre giorni di concerti, mostre, installazioni video, dj-set che animeranno l’area verde “Il Boschetto” in un particolare connubio fra natura, arte, sport ed enogastronomia: un tratto distintivo dell’evento che pensa globale e agisce locale, cogliendo la tipica atmosfera da happening collettivo dei migliori festival musicali europei per ricollocarla in una dimensione intima che valorizza le risorse locali.



Il “Majella Sound Camp”, oltre ad offrire spazi attrezzati per il campeggio con registrazione obbligatoria, giochi per bambini ed aree ristoro con le migliori specialità tipiche abruzzesi e di cucina vegana e vegetariana, propone una serie di attività che si affiancano al festival in un contesto tutto da scoprire: percorsi guidati nello splendido scenario del canyon della Valle dell’Orta e nel Parco Nazionale della Majella.

Line up:



Venerdì 12 luglio

Cuba Cabbal

Uochi Toki

Dj Elle - P



Sabato 13 luglio

Weird Bloom

Elli de Mon

The Jackson Pollock

Los Infartos



Domenica 14 luglio



Attività collaterali - Majella Sound Camp 2019. Ingresso libero.