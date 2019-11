Maestro Pellegrini degli Zen Circus sbarca al Babilonia

Maestro Pellegrini degli Zen Circus al Babilonia per il suo tour di anteprime elettro-acustiche con ‘Canzoni che non esistono’. Opening act 'Penelope Aspetta' (Pierfrancesco Concistrè e Stefano Di Marco). Si raccomanda la puntualità. Ingresso riservato ai soci Arci. Si consiglia la prenotazione, anche tramite messaggio Whatsapp, al 320/2659801.

Francesco Pellegrini, polistrumentista, inizia la sua carriera con i pisani Criminal Jokers insieme a Francesco Motta. In questi ultimi dieci anni ha suonato e collaborato a stretto contatto con artisti quali Nada, Appino, Il Pan del Diavolo, oltre a varie altre collaborazioni con artisti quali Bobo Rondelli, Motta, Enrico Gabrielli, Dardust. Attualmente suona in pianta stabile con gli Zen Circus.

Il suo progetto da solista uscirà nel 2020, ma nel frattempo sta portando in giro per l’Italia le sue ‘Canzoni che non esistono. Sul palco con il Maestro (voce/chitarra elettrica-acustica/fagotto) ci sarà Andrea Pellegrini al pianoforte/tastiere. Le canzoni scorrono nel loro sound primordiale, tornano da dove sono nate e vengono arricchite nella loro esecuzione da alcuni momenti di improvvisazione strumentale che mette in evidenza le capacità degli esecutori in questo campo e rende la performance ogni volta unica.