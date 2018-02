I Lucky Radio propongono brani Hip Hop/Pop Rap/'90 e '00 divenuti celebri in tutto il mondo fino ad arrivare ai giorni nostri: Black Eyed Peas, Eminem, Gorillaz, Will Smith, Bruno Mars, Katy Perry, Lorde, Beyonce, Dr. Dre, Shaggy, Snoop Dogg etc.

Appuntamento sabato 3 febbraio dalle ore 23.