Luca Romagnoli e Nicola Ceroli in "John Fante, vino e musica"

Sabato 21 dicembre a Babilonia, dalle ore 22, Luca Romagnoli e Nicola Ceroli ci traghetteranno nel mondo di John Fante con musica, parole e racconti di uno dei più grandi autori del '900.



L'evento è con formula Up to you (contributo minimo 3 €). Si raccomanda la puntualità. Ingresso riservato ai soci Arci. Consigliata la prenotazione, anche tramite messaggio WhatsApp, al 320/2659801.