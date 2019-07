Non solo Macarena: i Los Locos alla festa di San Cetteo per una serata tutta da ballare

I Los Locos saranno in concerto alla festa di San Cetteo domenica 7 luglio. Ingresso libero. Il live sarà aperto dal cantautore pescarese Dario Barbarossa.

Da 20 anni il gruppo è sinonimo di musica latina in Italia e nel mondo e ancor di più è sinonimo di tormentone da ballare. Nella loro carriera, i Los Locos hanno collezionato 2 dischi di platino con un Greatest Hits nel 1995 e con l’album "El Tic Tic Tac" nel 1997.

Se "Macarena" è stato il singolo che ha definitivamente consacrato i Los Locos come uno dei gruppi più noti e richiesti non solo nelle piazze italiane e in molti programmi televisivii, nel 1998 con "AI AI AI", sigla storica di “Un Medico in famiglia” su RaiUno, i Los Locos vengono riconosciuti come unici artisti italiani del genere latino americano in Italia e nel mondo.