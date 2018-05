Ferragosto a Pescara con il concerto gratuito dello Stato Sociale

Dopo il successo straordinario e le oltre ventimila presenze registrate a piazza della Rinascita con il concertone del Primo Maggio, l’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara continua a spingere sulle grandi manifestazioni artistiche e culturali per rilanciare a livello nazionale il nome della città come polo del divertimento e meta privilegiata dell’intera fascia adriatica.

L’idea è di vivacizzare, il 15 agosto, le due riviere nord e sud del capoluogo adriatico con concerti e spettacoli musicali che si terranno in location differenti, ma che avranno il loro cuore nel live gratuito di una delle band del momento: Lo Stato Sociale. Si parte con i cinque ragazzi bolognesi, che hanno scalato le classifiche di vendita con l’album “Primati” dopo aver conquistato il secondo posto a Sanremo, per scatenarsi sulle note del tormentone “Una vita in vacanza” e degli altri brani del loro repertorio.

Il 25 maggio è in uscita una nuova versione inedita del singolo “Facile”, interpretato dalla band senza il featuring di Luca Carboni, che anticipa le altre date del tour estivo dello Stato Sociale: 8 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), 4 luglio al Sherwood Festival di Padova, 11 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), 13 luglio a Rock in Roma, il 14 luglio a Molfetta (Bari) e, infine, il 15 agosto a Pescara.

Sarà una grande festa, organizzata nel cuore della stagione estiva di Grandi eventi con un gruppo che oggi è fra i più seguiti da giovani, adulti e famiglie, come dimostra anche il boom a Sanremo e lo straordinario successo registrato al concertone del Primo Maggio a Roma.