Ferragosto con lo Stato Sociale all'Arena del Mare e l’Adriatic Dance Festival all’ex Cofa

Attesa per gli appuntamenti di Ferragosto con l’Adriatic Dance Festival all’ex Cofa e il concerto dello Stato Sociale all’Arena del Mare dalle ore 22.

Il gruppo bolognese è stato un vero e proprio outsider a Sanremo, imponendo ancora una volta, come accadde con Francesco Gabbani, la fotografia disincantata di un’era e della società di riferimento. Per i ragazzi di “Una vita in vacanza” è un ritorno in città, dove sono stati l’ultima volta in febbraio, alla Feltrinelli, per promuovere il loro ultimo lavoro, “Primati”.

Si tratta di un genere che ha molta presa soprattutto sui giovanissimi. Per ospitare il concerto e per le misure di sicurezza relative la riviera sarà chiusa da via Buozzi a via Paolucci.

Torna dunque una lunga passeggiata che potrà arrivare, proseguendo per il Ponte del Mare, all’ex Cofa, dove si svolgerà l’edizione 2018 dell’Adriatic Dance Festival, musica techno che dopo il successo dell’anno scorso, torna a imporsi fra gli eventi più attesi dai ragazzi.