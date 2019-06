Ligabue accende l'Adriatico per l'unica tappa abruzzese dello Start Tour [FOTO]

A dispetto delle polemiche sulla scarsa prevendita e la conseguente riorganizzazione dei settori dello stadio in rapporto allo sbigliettamento, ieri la data pescarese del tour di Ligabue è stata un successo: il pubblico, infatti, non ha mancato di far sentire il proprio calore all'artista, che ha risposto con 2 ore di grande musica, incentrando la scaletta soprattutto sui suoi pezzi storici. Gli unici brani recenti, infatti, erano quelli dell'ultimo album "Start".

Pregevoli, poi, i due medley (uno acustico e uno elettrico, quest'ultimo ribattezzato "Pescara rock club") che hanno dato ancora più ritmo alla performance.

Il giorno dopo è Federico Poggipollini a ringraziare gli spettatori per la magica serata:

"L’Abruzzo è diventato ormai la mia seconda casa - scrive su Facebook il chitarrista, ormai un habitué della nostra regione per motivi sentimentali - E il calore che ci avvolge tutte le volte che veniamo qui mi fa sentire come in Emilia. Grazie, Pescara!".

Durante il concerto Ligabue è stato di poche parole, ma prima dei saluti finali ha voluto sottolineare che sul palco gli era arrivato tutto l'amore della gente presente all'Adriatico. L'estate 2019 nella nostra città non poteva cominciare meglio.

Ligabue a Pescara 21 giugno 2019: la scaletta