Ligabue a Pescara, cambia la posizione del palco: novità per i biglietti

Mancano solo due giorni al concerto che Ligabue terrà a Pescara: appuntamento venerdì 21 giugno alle ore 21 nello stadio Adriatico. Friends & Partners ha comunicato che ci saranno novità nella posizione del palco e, di conseguenza, nell'ordine dei biglietti:

«Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti nei Settori Tribuna Majella, Tribuna Adriatica, Ospiti Non Numerati e Curva Sud Non Numerata, potranno accedere con il loro biglietto al Settore Curva Nord. Il nuovo posto, che è stato riservato all’interno della Curva Nord, è di valore equivalente e/o superiore sia in termini economici sia in termini qualitativi di visione dello spettacolo. Il posizionamento frontale del settore Curva Nord, rispetto al palco, costituisce un’evidente miglioria poiché garantisce una visione 100% dello spettacolo».

In sostanza, il palco sarà orientato verso la curva nord, a ridosso di quel settore. Per consentire l’accesso sarà messo a disposizione dei possessori di biglietto un segnaposto che si potrà ritirare il giorno prima del concerto (giovedì 20 giugno) ai botteghini dello stadio dalle 16 alle 20 o il giorno stesso del concerto dalle 11 alle 17 alla biglietteria dello stadio e dalle 18 alle 20.30, in quest'ultimo caso all'interno dello stadio dopo aver superato i tornelli.

Per i possessori della tribuna Adriatica cat. 2 (blocco A10) e cat. 3 il segnaposto ci sarà per il settore tribuna Majella. I possessori del biglietto settore ospiti non numerato accederanno invece al settore nord senza segnaposto, non avendo un posto prenotato.

Tutti quelli che devono ritirare il biglietto troveranno il segnaposto nella busta assieme al tagliando (allo sportello TicketOne). Sono esclusi quelli che devono ritirare il biglietto per un settore non numerato: in tal caso nella busta ci sarà solo il biglietto.