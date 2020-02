Levante a Montesilvano in concerto nell'estate 2020

Levante sarà a Montesilvano il 23 luglio per il festival 'Terrasound', ideato e organizzato dalla Best Eventi.

“Avevamo assicurato che il concerto di Jovanotti non sarebbe stato un evento isolato – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – ma che avrebbe segnato l’inizio di una “nuova era” per gli eventi di Montesilvano e così sarà. Stiamo programmando tante sorprese per la stagione estiva, siamo riusciti a portare in città un evento di successo come il Terrasound che negli anni passati ha registrato un pubblico numerosissimo”.