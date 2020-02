Le Vibrazioni a Pescara per il loro tour con l’orchestra

Le Vibrazioni in tour con un’orchestra diretta da Beppe Vessicchio: la band, capitanata dal cantante Francesco Sarcina, sarà anche a Pescara per un atteso concerto in programma il 30 marzo al teatro Massimo.

Le Vibrazioni andranno in tour dopo il quarto posto ottenuto al 70esimo Festival di Sanremo con il brano “Dov’è”. In scaletta tutti i loro più grandi successi. Un appuntamento assolutamente da non perdere. Biglietti disponibili su TicketOne.