Le Vibrazioni spostano le prime date del tour, salta la tappa di Pescara

Le Vibrazioni hanno deciso di spostare le prime date del tour con l'orchestra a seguito delle disposizioni governative per il coronavirus, e purtroppo è saltata la tappa di Pescara in programma il prossimo 30 marzo. Sono tre, infatti, i concerti che non verranno recuperati: Lecce, Genova e - appunto - Pescara, dove la band avrebbe dovuto esibirsi al teatro Massimo.

È possibile chiedere il rimborso dei biglietti rivolgendosi ai punti vendita dove sono stati acquistati entro e non oltre il 10 aprile. Chi ha comprato i tagliandi su Ticketone.it o tramite call center con modalità 'ritiro sul luogo dell’evento', può chiedere il rimborso a ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 10 aprile.