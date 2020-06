"Le strade del Jazz" venerdì 3 luglio in via Cesare Battisti

Torna a risuonare la musica live e jazz in una delle vie più affascinanti della città. Aperitivi, ottimo cibo, birre artigianali e cocktails esclusivi: un insieme di suoni e sapori dalle sfumature “vintage” che renderanno la vostra serata unica. L'evento si chiama "Le strade del Jazz" e si terrà venerdì 3 luglio dalle ore 19 alle ore 22.

In scena il duo composto dal contrabbassista Luigi Blasioli (foto) e dal pianista Cristian Caprarese, che proporranno un vero e proprio viaggio nel jazz proponendo i brani che hanno lasciato il segno nel panorama musicale internazionale. Un'esperienza musicale che parte da arrangiamenti originali, fino ad arrivare a gli standard più belli della musica americana, per presentare il jazz come genere fruibile da tutti, origine di uno stile nato per far risaltare la creatività e fantasia dei musicisti e degli ascoltatori, immersi in un’atmosfera unica.

Nella stessa serata si esibiranno anche gli "Italian Vibe", con Stefano D’Alberto alla voce e Luca Cipriani al sax: in scaletta swing, bossa lounge, standard internazionali e successi italiani dagli anni '60 a oggi.