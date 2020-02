Laura Pausini tribute all'Osteria della Musica 2019

Venerdì 28 febbraio arriva, all'Osteria della Musica 2019 di Cepagatti, la grande voce di Laura Pausini con la Laura Pausini tribute.

Un concerto emozionante, da non perdere assolutamente. Come cantante del gruppo ci sarà Giulia Pellegrini, accompagnata da Mario D'Amario, Luca Flocco, Matteo Teodoro e Daniele Fabiano. Per informazioni e prenotazione tavoli: 329/9814288.