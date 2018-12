Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto allo Stadio Adriatico: ecco quando

Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno in concerto il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara nell'ambito di un tour congiunto che i due artisti faranno negli stadi durante l’estate 2019. La data abruzzese, insieme a tutte le altre del calendario, verrà annunciata domani (3 dicembre) nel corso di una conferenza stampa che Pausini e Antonacci terranno a Milano.

Le due icone della musica pop italiana, che hanno già collaborato in passato per alcune canzoni di successo come "Tra te e il mare", "Vivimi" e "Lato destro del cuore", sono attualmente in radio con il brano in duetto “Il coraggio di andare”, che sarà contenuto in “Fatti sentire ancora”, special edition (in uscita il 7 dicembre) dell’ultimo disco di Laura Pausini “Fatti sentire”.

"Il coraggio di andare" è un brano delicato ma che parla di forza e racconta il coraggio di ripartire da zero nonostante le paure e le difficoltà, e racchiude il profondo significato che dà il titolo all’album “Fatti sentire”. Laura Pausini tornera' a Pescara 6 anni dopo l'ultima volta (si esibì proprio all'Adriatico nel 2012), mentre l'ultima volta di Antonacci nella nostra città risale al dicembre 2017, Pala Giovanni Paolo II.