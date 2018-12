Laura Pausini e Biagio Antonacci all'Adriatico: le informazioni sui biglietti

Dopo la nostra anticipazione in esclusiva, questa mattina durante un'apposita conferenza stampa è stata confermata la data pescarese del tour che Biagio Antonacci e Laura Pausini terranno in tutta Italia durante l’estate 2019. A Milano, infatti, i due cantanti hanno incontrato i giornalisti ufficializzando l'intero calendario, che comprende anche una tappa allo Stadio Adriatico il prossimo 23 luglio.

Pausini e Antonacci emozioneranno il pubblico con duetti inediti, i loro grandi classici e le più recenti hit, senza ovviamente dimenticare il primo singolo inciso di recente insieme, “Il coraggio di andare”, attualmente in radio.

Laura Pausini e Biagio Antonacci a Pescara: ecco come acquistare i biglietti

I biglietti in prevendita per il tour sono disponibili in esclusiva dalle ore 13 di oggi, lunedì 3 dicembre, alle ore 13 di martedì 4 dicembre per le due "fan base” degli artisti.

Per gli iscritti al fanclub ufficiale di Laura Pausini: www.laura4u.com

per gli iscritti alla newsletter di Biagio Antonacci: www.biagioantonacci.it

Dalle ore 14 di martedì 4 dicembre i tagliandi saranno invece disponibili sul sito di TicketOne e dalle ore 11 del 6 dicembre nei punti vendita abituali (si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio).

Al momento non è ancora noto il costo dei biglietti, che verrà sicuramente comunicato a breve.