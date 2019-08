Le canzoni abruzzesi di Lara Molino risuonano nel borgo antico di Roccacaramanico

Dopo la vittoria del Premio Internazionale Dean Martin e il successo ottenuto nelle Marche, al Monsano Folk Festival, venerdì 16 agosto la cantautrice Lara Molino suonerà nel borgo antico di Roccacaramanico, frazione di Sant’Eufemia a Maiella. Si esibirà in un posto incantevole, tra le montagne Morrone e Maiella, cantando le sue canzoni in lingua abruzzese, accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Di Falco.

Lo spettacolo, dal titolo, “La terra è di chi la canta”, è organizzato da Alessio Sigismondi e si terrà di giorno. Lara si esibirà con la chitarra acustica e proporrà al pubblico antichi canti del lavoro, nuove canzoni da lei composte ed alcuni brani tratti dal suo ultimo album, “Fòrte e gendìle”.

Dunque gioia per le orecchie, per gli occhi ed anche per il palato: oltre alla musica di Lara Molino e le bellezze naturalistiche, si potranno degustare dei prodotti tipici d’Abruzzo e degli ottimi vini. Per partecipare alla manifestazione occorre prenotarsi al 329/5384599.