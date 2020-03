"Lacrima - l'evento", Andrea Pimpini pronto a esibirsi live

"Lacrima - l'evento" è il primo concerto di Andrea Pimpini, in programma mercoledì 15 luglio al Lido Apollo. Il cantante pescarese è già stato ospite di diverse manifestazioni canore: Romics (Fiera di Roma), Futuro Imperfetto 2.0 (Pescara), Castle Fondi Music Festival (Fondi)... Ma non ha mai organizzato un concerto tutto suo.



L'evento durerà circa un'ora. Sicuramente Andrea si esibirà con i brani di maggior successo appartenenti al suo disco di inediti "Lacrima": "Vorrei averti qui", "Maledetta realtà", "Ti amo per davvero", "Neve bianca", "Come un eroe" etc.



Non mancheranno cover di altri artisti di fama nazionale: Modà (Se si potesse non morire, Come un pittore, Tappeto di fragole etc.), Annalisa (Una finestra tra le stelle), Francesco Renga (A un isolato da te) e tanti altri ancora. L'evento, nel caso in cui entro giugno non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti, sarà annullato.

