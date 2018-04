Il Quintetto Anemos si esibisce per "La musica delle Genti d'Abruzzo"

Al via domenica 29 aprile “La musica delle genti d’Abruzzo”, rassegna di concerti promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e dal Museo delle Genti d’Abruzzo, in collaborazione con il Conservatorio L. D’Annunzio e con le associazioni Musa e Il Canto del Vento, e con il sostegno di Rustichella d’Abruzzo e del pub ristorante Omar Khayyam di Pescara Vecchia. Per questa prima edizione, sotto la direzione artistica di Marco Felicioni, sono in programma cinque appuntamenti tutte le domeniche dal 29 aprile al 27 maggio alle ore 18 presso l’Auditorium Petruzzi del museo.

Apertura della rassegna "La musica delle Genti d'Abruzzo" domenica 29 aprile | Di Jorio senza parole

Divertimenti per quintetto di fiati di Antonio Di Jorio, arrangiati da Concezio Leonzi (con presentazione del relativo volume con le partiture a stampa)

Prolusione: Prof. Concezio Leonzi (Direttore Archivio A. Di Jorio - Atri)

Incontro realizzato in collaborazione con il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara

Quintetto di fiati “Anemos”

Maria Cama - flauto, Nick Di Giovanni - oboe, Valentina D’Annunzio - clarinetto

Alessandro Muscianese - corno, Davide Aquino – fagotto

Il Quintetto Anemos, nato nel 2016 a Pescara, è composto da cinque giovani studenti del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, guidati dal docente Patrick De Ritis. Nel 2017 ha ottenuto il primo premio nel Concorso Internazionale Sante Centurione e il premio ArtEnsemble. Si è esibito a Chieti durante la Settimana mozartiana e presso la Fondazione Pescarabruzzo di Pescara. Di recente ha suonato nelle rassegne concertistiche di Teramo e Chieti.