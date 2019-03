A "La cultura dei Legami" in scena il grande melodramma italiano con "Opera in jazz"

Sesto spettacolo da non perdere per il festival La cultura dei legami, ideato e diretto da Edoardo Oliva del Teatro Immediato, in collaborazione con il Comune di Pescara e il Museo delle Genti d'Abruzzo.

L’appuntamento è per domenica 10 marzo a Pescara, con "Opera in jazz", un avvincente viaggio nel tempo del melodramma. dal '700 ai primi del '900. Anfitrione d'eccezione, ancora una volta, sarà il maestro Sergio Oliva, storico direttore d’orchestra dell’Opera di Roma e docente di direzione d’orchestra al conservatorio di Santa Cecilia di Roma.

Verranno rivisitate le più celebri arie per soprano e mezzo soprano dei principali autori italiani. Contestualmente, saranno eseguiti pezzi del repertorio jazzistico americano nonché originali del maestro Oliva.

Sul palco:

Rossana Ferri ed Elena Oliva (soprani),

Anna Pesce (mezzosoprano),

Andrea Cova (baritono),

Mario Distaso (percussioni)

Sergio Oliva (pianoforte).

Con la partecipazione (voce recitante) di Edoardo Oliva. Consigliata la prenotazione al numero 333/6530249.