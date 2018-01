La Bruja live a Babilonia

Un live che spazierà dai classici messicani al mariachi, dalle sonorità cubane ai tanghi e le chacarera argentine, fino ad arrivare a cover di Manu Chao e Buena Vista Social Club. A Babilonia si esibirà La Bruja:

Peppe Millanta

(chitarra e tosse)

Marco Vignali

(tromba, flicorno e silenziatori vari)

Fausto Della Torre

(percussioni e altri aggeggi)

"La Bruja Trio", gruppo musicale mariachi abruzzese, nasce dalla voglia di importare e far conoscere la cultura e la musica mariachi messicana (e più in generale latina). Attraverso una formula semplice ed immediata, Non mancano influenze di derivazione balcanica.

Babilonia è cocktail bar, birre artigianali e oltre 30 combinazioni di piadine. Comunicazione e ingresso riservati ai soci Arci.

Sarà possibile tesserarsi anche la sera stessa al costo di 7 €.

Info: caos@babilonia.pub, 320/2659801.