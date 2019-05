Kom (tribute Vasco Rossi) live in via delle Caserme

Sabato 1° giugno in via delle Caserme si esibiranno i Kom per farvi vivere le emozioni di un concerto da stadio, con la musica del grande Vasco Rossi. E dalle ore 24 ci sarà un dj set di Alessio Rulli. L'evento è realizzato dal consorzio Pescara Vecchia in collaborazione con Assessorato comunale al Turismo e Grandi Eventi e Comune di Pescara.

Dopo il concerto a Pescara Vecchia, il Piano Terra vi aspetta per proseguire la serata in compagnia dei Kom e con uno speciale dj set. Appuntamento a partire dalle ore 23.

I Kom nascono da un' idea di Mirco Salerni (voce) che, forte di una timbrica naturale levigata sulle corde di Vasco e un'esperienza musicale ventennale, ha deciso di formare una band che per caratteristiche e sonorità riuscisse a convincere anche i fan più "integralisti".

La cover band dell'anno 2017, definita dalla stampa più accreditata, è stata scelta per presenziare e suonare nel contesto del mega evento del Modena Park aprendo il concerto spalla al Rimini Beach Arena davanti a 30.000 persone.

Attualmente è on air con un singolo inedito, "Grazie Vasco", prodotto da Music Force in collaborazione con Claudio Golinelli "Il Gallo".

Non mancano le costanti e numerose collaborazioni eccellenti con gli storici musicisti di Vasco oltre al "Gallo", quali:

Alberto Rocchetti

Maurizio Solieri

Andrea Innesto detto "Cucchia"

Clara Moroni

Daniele Tedeschi

Uscito a dicembre 2018, il loro primo album contiene 6 brani inediti e la cover "Vivere una favola" in vendita in tutti i negozi e store online. L'album segna una svolta nel percorso dei Kom aggiungendo al loro concerto prestigio e carica rock.