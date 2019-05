I Kom (tribute Vasco Rossi) al Loft 128 di Spoltore

I Kom, tribute band di Vasco Rossi, inaugureranno La Terrazza del Loft 128 di Spoltore. L'appuntamento è per venerdì 31 maggio. Info e prenotazioni al 393/9779688.

Per l'occasione verrà allestito un apposito palco studiato proprio per il loro spettacolo, che si preannuncia carico di energia e rock puro, in pieno stile Kom.

Saranno circa 3 ore di concerto in cui la graffiante voce di Mirco Salerni alternerà gli storici brani del Blasco agli inediti della band, che ha di recente pubblicato il cd 'Grazie Vasco'.

La carica dei Kom è talmente trascinante che chi li ascolta rivive in maniera reale un vero live da stadio.