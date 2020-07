I Kom accedono alla finalissima di "Sanremo Rock & Trend". La tribute band abruzzese di Vasco Rossi si è classificata al primo posto nella 34a edizione del concorso svoltasi al Castello Orsini di Avezzano (L'Aquila). Ora Mirco Salerni e soci saranno chiamati a esibirsi sul palco del teatro Ariston di Sanremo nel prossimo mese di settembre.

In gara ad Avezzano erano 24 gli artisti provenienti da Abruzzo, Lazio, Umbria e Toscana, divisi in 3 sessioni che sono state valutate da una giuria di esperti del settore. Alla fine l'hanno spuntata i Kom, proponendo due loro canzoni inedite: "0/0/2020", scritta durante il lockdown, e "Festa", contenuta nel loro primo cd. Questo successo arriva in concomitanza con l'annuncio dell'uscita del nuovo singolo dei Kom, prevista per il 30 luglio.