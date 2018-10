La Kodaly Philarmonic Orchestra suona Schubert e Schumann al Massimo

Venerdì 19 ottobre al Teatro Massimo arriva una grande orchestra di caratura internazionale: la Kodaly Philarmonic Orchestra, diretta da Dániel Somogyi-Tóth e con la violoncellista Erica Piccotti come solista. Il programma prevede musiche di Franz Schubert (Ouverture nello stile italiano e la Sinfonia n. 5) e Robert Schumann (Concerto in la min. op. 129 per violoncello e orchestra).

Il biglietto di ingresso è acquistabile sui circuiti online e a Pescara, nella sede di via Liguria. La Kodály Philharmonic è l'orchestra della città di Debrecen, seconda città ungherese, dopo Budapest.

Programma