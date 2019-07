Kenny “Blues Boss” Wayne in concerto al Loft 128 di Spoltore

Giovedì 11 luglio a Spoltore il concerto di uno dei più grandi pianisti boogie-woogie viventi. Si arricchissce, dunque, di un nome internazionale lo "Spazio Soft Loft" del giovedì organizzato in collaborazione con Music Force, con un appuntamento che si inserisce in una delle date italiane del tour mondiale di Kenny “Blues Boss” Wayne.

Veterano del blues e del boogie-woogie, è un pianista jazz, cantante e compositore, considerato dalla critica uno dei più grandi pianisti boogie-woogie viventi. È stato nominato tre volte per il Juno Award (Canada’s Grammy) e ha vinto questo premio per il suo album “Let It Loose”. Le sue influenze principali e il suo musicista preferito è Fats Domino.

Nato a Spokane, si è trasferito in California con la famiglia, e grazie alla madre è entrato in contatto con la musica di Nat King Cole e Fats Domino. Con la famiglia si è trasferito poi a New Orleans e Los Angeles dove ha avviato la carriera come sideman di artisti dell’area pop e rock.

Negli anni ’80 si è trasferito in Canada e nel 1995 esce il suo primo album, «Alive & Loose». Sono seguiti altri 11 dischi incisi a suo nome; il suo album più recente è «Inspired by the Blues» dello scorso anno. Per prenotazioni: 393/9779688.