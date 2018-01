Il Kazakh Wind Quintet con il pianista Fiorenzo Pascalucci al Teatro Massimo

La Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” propone con il concerto del Kazakh Wind Quintet con il pianista Fiorenzo Pascalucci come solista ospite. Il programma del concerto presenta musiche di Franz Danzi (Quintetto n. 2 op. 56 in Sol minore), Wolfgang Amadeus Mozart (Quintetto KV 452 per pianoforte e quartetto di fiati), Francis Poulenc(Sextuor - sestetto per pianoforte e quintetto di fiati), Jacques Ibert (Trois pièces brèves) e Yerbolat Andosov (Celebration piece).

Il Kazakh Wind Quintet è formato da Zhanat Yermanov, clarinetto, Suluzhan Elubaeva, flauto, Asem Nusipova, oboe, Manarbek Sabitov, corno, e Talgat Sapabekov, fagotto. Fiorenzo Pascalucci, pianoforte, è il solista ospite del concerto.

Il biglietto di ingresso si può acquistare sui circuiti online e a Pescara, presso la sede di Via Liguria. Il concerto è realizzato nell'ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica.