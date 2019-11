Jova Beach Party, a "Report" si parla (bene) della tappa di Montesilvano [VIDEO]

Finisce su Report la tappa del Jova Beach Party a Montesilvano. Il concerto, che si è tenuto lo scorso 7 settembre dopo l'annullamento della data di Vasto, ha riscosso notevoli consensi nell’inchiesta, andata in onda su Rai 3, dal titolo "La musica è cambiata".

La puntata si è aperta con la spiaggia di Montesilvano e, in particolare, con gli ultimi preparativi per la data in città di Jovanotti, comprese alcune misure di sicurezza. Si è evidenziato come dai gravi incidenti di Piazza San Carlo a Torino siano state imposte direttive e procedure di sicurezza più stringenti, che il Comune di Montesilvano - come sottolineato nell’inchiesta - ha pienamente rispettato.