Jova Beach Party a Montesilvano, saranno 33mila i posti disponibili

Saranno 33mila le persone autorizzate ad accedere al 'Jova Beach Party' in programma a Montesilvano il prossimo 7 settembre a partire dalle ore 16, data che consentirà di recuperare, in Abruzzo, l'evento annullato a Vasto e previsto nel tour di Jovanotti lo scorso 17 agosto.

"Per noi il 7 settembre sarà una data epocale - ha detto in conferenza stampa il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, illustrando misure di sicurezza e alcuni dettagli organizzativi dopo l'ok arrivato ieri durante la riunione in Prefettura a a Pescara - Mai la nostra città aveva ospitato un evento del genere. È una vittoria per Montesilvano e l'Abruzzo, e ringrazio i sindaci dei comuni limitrofi".