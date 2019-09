Il Jova Beach Party fa tappa sulla spiaggia di Montesilvano

Il Jova Beach Party di Vasto verrà recuperato a Montesilvano il prossimo sabato 7 settembre. I biglietti, sia quelli già in possesso sia quelli per cui è previsto il ritiro sul luogo dell’evento, sono validi per questa nuova data. Nel caso di impossibilità a partecipare al live montesilvanese, si hanno ulteriori opzioni consultabili sul sito Internet di Trident Music.

Grande attesa per questa proposta che porta l’esperienza collettiva di una giornata di mare, musica e divertimento. Jova Beach Party è un concept unico, una nuova frontiera dell’intrattenimento ed è a fianco del Wwf in una sfida importante per la natura e la salute umana: la lotta all’inquinamento da plastica. L'obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio l’equilibrio del mare, molte specie animali e minacciando la salute umana.

Il proposito di Jova Beach Party a tale riguardo è molto semplice: lasciare le spiagge meglio di come le abbiamo trovate. Più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival, molto più di un concerto: Jova Beach Party è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un’idea di mondo, un happening per il nuovo tempo. Diversa la line up degli ospiti, diversa la scaletta del set di Lorenzo, che intreccerà il lavoro in consolle da dj con il suono della sua band e le sue canzoni. Le porte apriranno alle 14 e da subito partiranno le attività nelle varie aree.

I bambini che non hanno ancora compiuto 8 anni potranno accedere al Jova Beach Party con un titolo di ingresso gratuito. Per ottenerlo è indispensabile seguire la procedura qui descritta: https://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html.