Doppio show natalizio per i JollyBlu (tribute 883) al Loft 128 di Spoltore.

Venerdì 21 dicembre si terrà un grande evento live all'insegna della musica di Max Pezzali, che è già sold out. Per tale ragione è prevista anche una replica nella serata successiva, con qualche piccola variazione in scaletta.

Appuntamento a partire dalle ore 22,30. Info e prenotazioni: tel. 393/9779688.