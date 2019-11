Jolly Blu (tribute 883 e Max Pezzali) live al Baraonda di Silvi

La band è nata da un’idea di Claudio Lenaz, che insieme a Simone Di Tommaso ha messo su la prima line up nel luglio 2010 composta dagli stessi Lenaz e Di Tommaso (rispettivamente voce e batteria), Nicola De Robertis (chitarra), Fabio Iarlori (basso) e Gennaro Fioccola (tastiere).

La formazione prende il nome di Jolly Blu, nome scelto da Claudio Lenaz in accordo con gli altri membri del gruppo, per omaggiare la band di Max Pezzali, gli 883, di cui appassionato fin da quando era bambino. La formazione debutta live nel settembre 2010 e a grande richiesta ripete la serata nello stesso locale nel mese successivo. Per alcune divergenze tra i componenti il gruppo si scioglie pochi giorni dopo mantenendo la formazione senza bassista e tastierista; a novembre 2010 si aggiungono alla band Alessandro Volino (Basso) e Francesco Palmerini (Tastiere).