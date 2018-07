Jazz & Wine: giovani musicisti e grandi cantine in favore della Cooperativa Aurora

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Jazz & Wine: questo l'originale evento organizzato dal Leo Club Pescara in collaborazione con la Cooperativa Aurora Valori e Sapori che si è tenuto ieri (lunedì 23 luglio) fra la Terrazza e la Sala Flaiano dell'ex Aurum, messe a disposizione per l'occasione dal Comune di Pescara. La raccolta fondi ha visto la degustazione libera di varie tipologie di vini offerti dalle cantine "San Lorenzo Vini", "Tenuta Tre Gemme" e "Zaccagnini" e serviti dai ragazzi con Sindrome di Down della Cooperativa Aurora.

Quattro giovani musicisti abruzzesi si sono esibiti durante la serata: Fabio della Cuna (sax tenore), Stefano Parlante (chitarra), Antonio Palombo (contrabbasso) e Alessandro Valente (batteria). Così il Leo Club Pescara ha scelto di sviluppare uno dei format più attuali, gli eventi just wine, valorizzando eccellenze locali in ambito musicale ed enologico, con una forte impronta verso il servizio alla comunità. Ha dichiarato la Presidente del Leo Club Pescara, Francesca Morico:

"Vedere l'impegno dei ragazzi della Cooperativa per offrire un servizio professionale, ma anche il loro divertimento a fine serata e il coinvolgimento con i musicisti ha rappresentato il miglior risultato di questo evento, che sicuramente riproporremo nel tentativo di migliorare sempre più la nostra offerta".

Il Leo Club Pescara è un'associazione che unisce ragazzi dai 16 ai 30 anni sul territorio per offrire opportunità alla comunità locale e internazionale attraverso attività di servizio. Il ricavato dell'evento Jazz & Wine verrà interamente destinato ad apportare miglioramenti alla sede della Cooperativa, il Parco Villa De Riseis. Per info: leoclubpescara@leo108a.it.

