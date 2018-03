Dalla Polonia a Pescara: la Jacek Pelc “on the road” band pronta a conquistare il pubblico di Sabato in concerto jazz

Arrivano dalla Polonia per portare grande musica. Un concerto evento per l’Abruzzo, un’anteprima per la nostra regione.

Sabato 17 marzo a Pescara, (ingresso libero consentito dalle 17.30 fino ad esaurimento posti), nell’ambito della rassegna "Sabato in concerto jazz", cartellone della Fondazione Pescarabruzzo, organizzato dall’associazione culturale Archivi Sonori, ci sarà la Jacek Pelc “On the road” band.

Il gruppo è formato da Jacek Pelc (band leader e batterista), Maurizio Rolli (basso elettrico), Giulio Gentile (pianoforte) e Maciej Sikala (sassofono).

Un mix di ritmi swing, colori e melodie che hanno conquistato il pubblico e la critica. Il Cd live “On the Road”, che dà anche il nome alla band, è stato acclamato dalle principali riviste del settore (in Polonia è stato CD del mese sulla rivista “Perkusista” ed ha conquistato 5 stelle sul Jazz Forum Magazine).

Sarà, inoltre, l’occasione per conoscere da vicino il sassofonista Maciej Sikala (foto). Un musicista straordinario, un talento puro della scena jazz internazionale.

Un artista legato al jazz mainstream, quello della tradizione, ma che ama spaziare in situazioni sempre diverse, considerato uno dei maggiori sassofonisti dell’est Europa.

L’occasione per conoscere un protagonista del panorama musicale internazionale, poco presente in Italia, è da non perdere. L’appuntamento da fissare in agenda è per il 17 marzo con la Jacek Pelc “On the road” band.