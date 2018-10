Itaca e The Golden Ufo live allo Scumm venerdì 26 ottobre. Gli Itaca sono la risposta berlinese più affettuosa alla crisi dell’euro. Diversi motivi hanno spinto il duo synth-pop tedesco a comporre i propri testi in italiano: l’utopico impulso a integrarsi in Europa, il suono melodioso della lingua italiana, con il suo traboccante romanticismo, e il sogno di avventurarsi con una Fiat Panda bianca oltre le Alpi, verso Sud.

Il gruppo sviluppa una poetica della lingua straniera che restituisce al pubblico italiano la sua stessa lingua in una luce assolutamente sorprendente e per questo accolta in diverse città come evento sensazionale e da non perdere nei circuiti della scena indie italiana. Anche in Germania, dove pure nessuno comprende i loro testi, gli Itaca si sono guadagnati un posto tra le band di culto, grazie al loro pop spesso pompato, ispirato alle sonorità italo-disco e alla synth wave.

Il loro album "Mi manchi", uscito nel 2017 con l’etichetta italiana Aloch Dischi, ha ottenuto il massimo punteggio su Musikexpress e la title track si classificata tra le 30 migliori canzoni dell’anno. Per la prima volta, con questo tour, gli Itaca si esibiscono con la loro musica trascinante in una formazione di quattro elementi. In apertura, spazio a The Golden Ufo, che per l’occasione presenteranno il video del loro nuovo singolo.

